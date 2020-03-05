Selam Sokak modern bir görünüme kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selam Sokak modern bir görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Selam Sokak modern bir görünüme kavuşuyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi doğrultusunda Düğmeciler Mahallesi Selam sokak içerisinde merdiven, duvar, kilit taşı ve aydınlatma yapımı çalışmasını gerçekleştirmeye başladılar.

Selam Sokak modern bir görünüme kavuşuyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi doğrultusunda Düğmeciler Mahallesi Selam sokak içerisinde merdiven, duvar, kilit taşı ve aydınlatma yapımı çalışmasını gerçekleştirmeye başladılar.


Gerçekleşen çalışmada; 540 metrekare kilit taşı, 84 metrekare bordür taşı, 60 metrekare sokak içerisinde biriken suyun tahliyesini sağlayan oluk taşının yapımı gerçekleşecek. Çalışmaların bitiminde sokak içerisinde yer alan kaldırımların kot farkı düşürülerek, daha konforlu daha estetik bir yapıya dönüşmüş olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde rutin ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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