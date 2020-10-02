"Selam Tevhid'de kumpas" dava dosyası mütalaaya gönderildi - Son Dakika

"Selam Tevhid'de kumpas" dava dosyası mütalaaya gönderildi

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 18'i firari 90 sanığın yargılandığı dava dosyası, mütalaasını hazırlaması...

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 18'i firari 90 sanığın yargılandığı dava dosyası, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, önceki oturumlarda alınan ara karar uyarınca kovuşturmanın genişletilmesi ile tanık dinletme talebinin reddine karar verilmiş olması nedeniyle, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaa için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Gültekin Avcı, Cem Akar ve Oktay Bulduk'un tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmemesi, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Fetullah Gülen, Murat Çetiner ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamını kararlaştıran heyet, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmetti.

Heyet, celse arasında mütalaanın hazır olması halinde taraflara bir örneğinin gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık iddianamede, aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da bulunduğu 122 sanık yer alıyor.

İddianamede, 122 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin bazı bakanları, dönemin MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, davanın 3. duruşmasında, CMK'nin 182. maddesindeki "Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir." hükmü uyarınca, tüm duruşmaların kapalı yapılmasına karar vermişti.

Davanın 18 Mart'taki duruşmasında ise aralarında Fetullah Gülen, Emre Uslu ile tutuklu yargılanan 23 muvazzaf askerin de bulunduğu 44 sanık hakkındaki dosyanın ayrılarak, Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması olayına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmedilmişti. Daha sonra birleşen dosyalar ile sanık sayısı tekrar 90'a yükseldi.

Firari sanıklar Gülen ve Uslu hakkındaki dosyanın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin suçları kapsadığı gerekçesiyle Yargıtay'a gönderildiği, diğer suçlar yönünden yargılamanın ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Selam Tevhid, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Selam Tevhid'de kumpas' dava dosyası mütalaaya gönderildi - Son Dakika


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