Selam verme cinayeti zanlısı 5 ay sonra yakalandı
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İZMİR'de 5 ay önce selam verme tartışmasından çıkan kavgada Oktay Çetinkaya'yı (36) öldüren arkadaşı Ergun Aksoylu'yu (53) ise yaralayan zanlı Ali E., polisin takibiyle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
İZMİR'de 5 ay önce selam verme tartışmasından çıkan kavgada Oktay Çetinkaya
'yı (36) öldüren arkadaşı Ergun Aksoylu'yu (53) ise yaralayan zanlı Ali E., polisin takibiyle yakalandı. Konak
ilçesinde geçen şubat ayında yaşanan olayda, gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53), çıkışta bir kişiyle selam verme yüzünden tartışma yaşadı. Alkolün de etkisiyle kavgaya dönüşen olayda, bu kişi yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Çetinkaya ve Aksoylu'yu yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oktay Çetinkaya hayatını kaybetti, Aksoylu'nun ise tedavisi yapıldı. Başlatılan soruştarma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen katil zanlısı Ali E., polisin 5 ay süren takibiyle yakalandı.
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