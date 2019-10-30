Son Dakika Haberleri: "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı - SARAYBOSNA
Son Dakika Güncel 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı - SARAYBOSNA

"Selam ya Resulallah" etkinliği başladı - SARAYBOSNA

1 saat önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda davetli katıldı.

Hz. Muhammed'in barış, sevgi, saygı ve ahlak anlayışını kapsayan küresel değerleri hatırlatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Kenan Music, bu yıl Meryem Suresi'nin "Beni anneme saygılı kıldı" ayetini slogan edindiklerini ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde, 27 Kasım'a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

Selam ya Resulallah etkinliği başladı - SARAYBOSNA

İslam Birliği, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:53 Kaynak: AA
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