Son Dakika Haberleri: Selami Şahin Ağabeyini Son Yolculuğuna Uğurladı

Selami Şahin Ağabeyini Son Yolculuğuna Uğurladı

10 dakika önce

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Selami Şahin, "İçim yanıyor" dedi. Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ahmet Şahin için bugün Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Selami Şahin'in yanı sıra eşi Didem Şahin, çocukları Emirhan Şahin, Lider Şahin ve İrem Şahin de katıldı.

"ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL"

Selami Şahin, taziyeleri kabul ettikten sonra ağabeyinin tabutuna sarılarak dua okudu. Ağabeyinin vefatı hakkında da açıklama yapan Şahin, "85 yaşındaydı, hastanede yatıyordu. Kendi varlığını bile bilmiyordu, taş gibiydi. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Benim abim, ben çok üzüldüm ama gidenden haber yok. Oradan geldik, oraya gideceğiz. Üzülmemek elde değil, giden gidiyor. Allah rahmet etsin, içim yanıyor" dedi. Ahmet Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:01 Kaynak: İHA

Ahmet Şahin, Selami Şahin, Güncel
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