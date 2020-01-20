Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia! - Son Dakika Magazin

Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia!

6 saat önce

Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti.

Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia!, System.String[]

Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti. Selami Şahin'in adını vermeden olayı anlatan Eftelya, kısa süre sonra bu kişinin o olduğunu açıkladı. İşte herkesi şaşırtacak o açıklama!


Selami Şahin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:18 
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