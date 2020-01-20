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Selami Şahin hakkında Eftelya'dan şok iddia!
6 saat önce
Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti.
Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti. Selami Şahin'in adını vermeden olayı anlatan Eftelya, kısa süre sonra bu kişinin o olduğunu açıkladı. İşte herkesi şaşırtacak o açıklama!
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:18
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