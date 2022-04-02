SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI - Son Dakika
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SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI

02.04.2022 23:32

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fırtınadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı yöndeki seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan minibüste, aralarında ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in (35) de olduğu 4 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin...

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fırtınadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı yöndeki seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan minibüste, aralarında ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in (35) de olduğu 4 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Göğüs tüpü takılan Emirhan Şahin'in genel cerrah servisinde gözlem altında tutulurken, yaralılardan Andreas Rangavis'in (47) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün 14.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs ile İstanbul'dan, İzmir yönüne seyir halindeyken, fırtınanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamete seyir halinde olan Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak duran araçlardan, kamyonet yan devrildi. Kamyonet sürücüsü Mazlum S. kazayı yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin (35), Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Rangavis, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Rangavis'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrah servisinde gözetim altında olduğu, ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın da ameliyata alınacağı öğrenildi.

SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI
SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI
SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI - Son Dakika
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