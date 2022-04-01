Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

01.04.2022 20:43

Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandıMANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoban yolunda minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

MANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoban yolunda minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kürşat Ö'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çarparken kamyonet ise devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı
Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı
Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

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Emirhan Şahin, Selami Şahin, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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