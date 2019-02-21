Selami Şahin Ve Birsen Tezer'le Unutulmaz Haftasonu Coşkusu

Müzik ve eğlenceyi tek bir çatı altında buluşturan Sanat Performance, müzikseverlere unutulmaz anılarla dolu keyifli bir dinleti sunuyor.

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran usta sanatçı Selami Şahin, 22 Şubat Cuma 22:00'da eskimeyen şarkılarını Sanat Performance'ta sevenleri için seslendirecek.

İlk albümü Cihan'ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri "İkinci Cihan" ile devam eden büyülü sesli sanatçı Birsen Tezer 23 Şubat Cumartesi gecesi 22:00'da Sanat Performance sahnesinde muhteşem bir konser deneyimine imza atacak.