SELANİK FERİBOT SEFERİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE 'DOSTLUK HATTI' VURGUSU

Selanik arasındaki ilk feribot seferinin gerçekleşmesi sonrasında tören düzenlendi. Levante Ferries şirketine ait 'Smyrna di Levante' adlı feribotta gerçekleşen törende, Selanik- İzmir hattının bir dostluk hattı olduğu dile getirildi. Törene, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Despoina Balkiza, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Levante Ferries firma sahibi George Theodosis, Levante Ferries CEO'su Stratis Apergis, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Başkaı Selami Özpoyraz, İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, TÜRSAB Ege BTK Başkanı Tolga Gencer, Uluslararası Karayolu Yük Taşımacıları ve Acenteleri Derneği (UKAT) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Turan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Alper Özel ve çok sayıda davetli katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ ADIM

Törende konuşan Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, hattın Türkiye ve Yunanistan için önemine dikkat çekerek şunları söyledi

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine bir ekonomi modeli oluşturuyoruz. Bu amaçla 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var ve bunu rahatlıkla aşacağımız kanaatindeyim. Özellikle batı sınır kapılarımızda yaşanan sorunları göz önünde bulundurursak Türkiye'nin artık inter model taşımacılığı daha fazla önem verme zorunluluğunu anlamış olacaksınız. Bu girişimin başarılı olması çok önemli. Çok büyük önem atfediyoruz. Gelinen noktada karşılıklı olarak 3 sefer yapılması ve her seferde 55 TIR, 300 araç ve 900 kişinin seyahat edebileceği dikkate alarak ve bunun iki yönlü olduğunda iki ile çarptığımızda 17 bin TIR'ı karşı tarafa geçirip buraya alabileceğiz. 93 binin üzerine bir araç trafiği söz konusu olacak. 140 bin üzerinde ise kişiler için seyahat söz konusu olacak. Batı kapılarında yıllık 400 bin üzerinde bir geçiş olduğunu dikkate alırsak tek bir Ro-Ro seferiyle hayata bir önem taşıyan bir unsur haline geliyor. Yüzde 45 ihracatımızın olduğu Avrupa kıtasını göz önünde bulundurursak bu Türkiye için çok önemli bir adım. Aynı şekilde Yunanistan için önemli bir adım. Ro-Ro ve sefer sayısının da artmasını ümit ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak tüm sorunlarda müdahale ettik. Bundan sonra da gereken tüm desteği vermeyi hazırız. Amacımız ticaretin, ihracatın artırılmasını sağlamak

BATI AVRUPA PAZARLARINA ERİŞİM

Selanik ve İzmir'in bağlanmasının Yunanistan ve Türkiye arasında turizm ve ticaret arasında yeni fırsatlar yarattığını dikkat çeken İzmir Yunanistan Başkonsolosu Despoina Balkiza, bazen yavaş kalan mevcut kara yolu sınırlarına alternatif bir rota olarak yolcu ve mal taşımacılığının kolaylaşacağını söyledi. Balkiza, nakliye firmaları ve iş temsilcilerinin sadece Yunanistan değil batı Avrupa pazarlarına erişim sağlamak için hattan yararlanabileceğini vurguladı.

AVRUPA'YA AÇILAN ALTERNATİF KAPI

Selanik ile İzmir'in birleştirilmesi ile Avrupa'ya çok daha yakınlık kurulduğunu ifade eden DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir, doğunun en batısı, batının en doğusu olan bir şehirdir. Desteklere çok ihtiyacımız var. Aynı kültürü ve denizi paylaşabiliriz diye konuştu. İzmir-Selanik hattının İzmir'in Avrupa'ya açılan alternatif bir kapısı olduğunu değinen İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, sürdürülebilir başarı için daha sık bir araya gelinerek, bu hattın yaşatılması gerektiğini vurguladı.

ASYA VE AVRUPA'YI BİRLEŞTİREN KÖPRÜ'

Selanik-İzmir hattının uzun süredir istediği bir olay olduğunu belirten Levante Ferries firma sahibi George Theodosis, bir rüyanın gerçekleştiğini söyledi. 2019 yılında İzmir'e gelerek temaslarda bulunduklarını ve aynı isteği Türkiye'de de gördüklerini aktaran Theodosis, zorlukların aşılması sonrasında Ege'nin iki yakasını bağlayacak olan ihtiyacı karşılamaya geldiklerini ifade etti. Hattın, tarihsel anlamda bağı olan ve Ege'nin iki yakasını bir araya getiren, Asya ve Avrupa'yı birleştiren köprü görevi gördüğünü dikkat çeken Theodosis, 'Smyrna di Levante' feribotunun iki ülkenin turizm elçisi ve Ticaret Bakanı olduğunu vurguladı.

Tören sonrasında, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, günü anısına Levante Ferries firma sahibi George Theodosis'e hediye takdim etti.