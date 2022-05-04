Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürüyorlar - Son Dakika
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Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürüyorlar

04.05.2022 14:54
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürüyorlar

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan bisikletli grup, Tekirdağ'a ulaştı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan bisikletli grup, Tekirdağ'a ulaştı.

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, kente geldi.

Yaklaşık 1350 kilometre pedal çevirerek, Selanik'ten aldıkları toprakla Samsun'a ulaşmayı hedefleyen bisikletlileri, Malkara ilçesinde Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul karşıladı.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, ata toprağını 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan bisikletli gruba bu onurlu görevlerinde başarılar dileyerek, "Samsun'da yanan özgürlük ateşi, yolumuzu aydınlatmaya sonsuza dek devam edecek. Yolunuz açık olsun." dedi.

Daha sonra yollarına devam eden grubu Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve parti teşkilatı karşıladı.

Aygun, bisikletçilerin çok anlamlı bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Grup üyelerinin Selanik'ten aldığı toprağı 19 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye edeceklerini belirten Aygun, "Proje geçen yıl Atakum Belediyesi ve Batı Trakya'daki kardeş belediyelerin çalışması sonucu başladı. Bu yıl da projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet de bu yıl anlamlı projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "1350 kilometre pedal çevireceğiz. Gümülcine'den Malkara'ya kadar 160 kilometre pedal çevirdik. Bugün de Marmaraereğlisi'ne ulaşıp orada kalacağız. Yarın da İstanbul'a pedal çevireceğiz." diye konuştu.

Grupta yer alan bisikletçilerden Ali Kayrak da gençlere örnek olmayı, spora çekerek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

???????Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin turu, 17 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek. Bisikletliler, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Sinop'u geçerek Samsun'a ulaşacak.

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Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Selanik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürüyorlar - Son Dakika


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