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Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası - Son Dakika

Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası

19.01.2022 14:34
Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası

Yunanistan'ın Selanik kentinde 5 haftadır duyulan esrarengiz ses halkı sokağa döktü. Kaynağı bilinmeyen sese uzaylıların sebep olduğu iddia edildi. Tartışmalar ülke sınırlarını da aşarken yetkililerden beklenen açıklama geldi. Uzaylılarla ilgili iddiaları yalanlayan Selanik Su Temini Kurumu Başkanı Agis Papadopoulos, sesin Meteora semtinden geçen su kaynağında yapılan bir ayardan dolayı ortaya çıktığını belirtti.

Yunanistan'ın Selanik şehrinin Meteora bölgesinin sakinleri, Aralık ayından bu yana duydukları gizemli ses nedeniyle korku dolu günler yaşıyor. Yerin altından gelen ses akşamları başlıyor ve sabaha kadar sürüyor.

UZAYLILARIN SEBEP OLDUĞU İDDİASI

Sesin kaynağı merak konu su olurken, ünü ülke sınırlarını aşan sıra dışı olay sosyal medyada da gündem oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları sesin yer altındaki borulardan kaynaklandığını iddia ederken kimileri de bu durumdan uzaylıları sorumlu tuttu.

SESİN SU KAYNAĞINDAN GELDİĞİ TEYİT EDİLDİ

Tartışmalar sürerken gizemli sesle ilgili açıklama yapan Selanik Su Temini Kurumu Başkanı Agis Papadopoulos, sesin nereden geldiğini bulduklarını açıkladı. Papadopoulos, sesin Meteora semtinden geçen su kaynağında yapılan bir ayardan dolayı ortaya çıktığını belirtti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası
Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası
Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası
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Selanik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selanik'te halkı sokağa döken esrarengiz sese uzaylıların sebep olduğu iddiası - Son Dakika
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