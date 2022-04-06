Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papanikolaou Hastanesinin ikinci katında bulunan ve yaklaşık 20 hastanın tedavi gördüğü Kovid-19 servisinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
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