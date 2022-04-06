Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü

06.04.2022 10:39
Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papanikolaou Hastanesinin ikinci katında bulunan ve yaklaşık 20 hastanın tedavi gördüğü Kovid-19 servisinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Yunanistan, Selanik, Yangın, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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