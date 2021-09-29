Selanik'te öğrenciler çatıştı - Son Dakika

Selanik'teki bir meslek lisesinde çıkan olaylarda 2 öğrencinin yaralandığı ve 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, faşizm karşıtı eylem yapmak isteyen öğrencilere, yüzleri maskeli bir grup saldırdı.

Kapatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi ile bağlantılı oldukları belirtilen yüzü maskeli grubun taş ve molotofkokteylleriyle saldırdığı olaylarda 2 öğrenci hafif yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaylara karıştıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü ise tutuklandı.