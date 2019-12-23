Selanik'te Türk diplomatın aracı kundaklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Selanik'te Türk diplomatın aracı kundaklandı - Son Dakika

Selanik'te Türk diplomatın aracı kundaklandı

7 saat önce

Selanik'te Türk Konsolosluğunda çalışan diplomatın aracı kundaklandı.

Selanik'te Türk diplomatın aracı kundaklandı, System.String[]

Selanik'te Türk Konsolosluğunda çalışan diplomatın aracı kundaklandı.


Selanik'te saat 02.35 sularında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Türk Konsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı ateşe verildi. Aracın arka lastiklerine parafin yerleştirilerek alev almasına neden olundu. İtfaiye ekiplerinin olaya kısa sürede müdahale etmesiyle alevlerin başka araçları sıçraması engellendi. Olay sırasında araçta bulunmayan Türk diplomata olay yerinde bulunan kişilerce bilgi verildi ve diplomat kısa sürede olay yerine geldi.


Olayın gerçekleştiği Ioannis Varvakis Caddesi'nde olay anından itibaren Acil Eylem ve Güvenlik görevlileri yer aldı. İtfaiye ekipleri ve Yunan Polis Patlayıcı Kontrol Birimi tarafından araçta kontroller yapıldı. Polis olay hakkındaki incelemelerini sürdürüyor.


Kundaklamaya neden olan kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. - ATİNA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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