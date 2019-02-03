Son Dakika Haberleri: Selanik'te Türk Konsolosluğu Yakınlarındaki Polislere Molotoflu Saldırı

Selanik'te Türk Konsolosluğu Yakınlarındaki Polislere Molotoflu Saldırı

1 saat önce

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Selanik'te Türk Konsolosluğu Yakınlarındaki Polislere Molotoflu Saldırı, System.String[]
Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu, bölgeden uzaklaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Yunanistan, Dünya
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