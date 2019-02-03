Selanik'te Türk Konsolosluğu Yakınlarındaki Polislere Molotoflu Saldırı
1 saat önce
Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi.
Yunanistan
'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu, bölgeden uzaklaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:41 Kaynak: DHA
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