Son dakika... Selanik'ten Samsun'a "ata toprağı" taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Selanik'ten Samsun'a "ata toprağı" taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu

16.05.2022 15:40

Gelen son dakika haberlerine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçiler tarafından taşınan toprak, Samsun sınırına ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçiler tarafından taşınan toprak, Samsun sınırına ulaştı. "Ata toprağı"nı taşıyan en minik bisikletçi ise 3 yaşındaki Alp Turan oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ve Türk bayrağını taşıyan bisikletçileri Samsun sınırında, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri karşıladı.

Türk bayrağını öperek teslim Kaymakam Nayman, Atatürk'ün evinden alınan toprakla birlikte bayrağı Ekolojik Bisiklet Derneği Samsun Şubesi üyelerine teslim etti.

Amasya sınırından "ata toprağı" ve Türk bayrağını teslim alarak Samsun sınırına ulaştıran Amasia Bisiklet Grubu'nun başkanı Meral Aliz, "Selanik'ten yola çıkan toprak ve bayrak ilden ile bisikletçilerin destekleri ile Samsun'a götürülüyor. Bayrak ve toprak 19 Mayıs tarihinde törenle Samsun Valimize teslim edilecek." dedi.

Aliz, toprak ve bayrağın Trakya, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Amasya üzerinden Samsun'a ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

"Ata toprağı"nı taşıyan en minik bisikletçi ise 3 yaşındaki Alp Turan oldu.

Amasya ekibinde yer alan Mehmet Taşkömür'ün oğlu Alp Turan, babasıyla birlikte etkinliğe katıldı.

Minik Alp Turan, kaskıyla birlikte, babasının bisikletinin arkasında, "Ata toprağı" ve Türk bayrağını Samsun sınırına ulaştırdı.

Mehmet Taşkömür, oğlunun, bisikleti ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirterek, "Annesi bugün görevi nedeniyle gelemedi ama birçok etkinliğe birlikte katılıyoruz." dedi.

"Ata toprağı" ve Türk bayrağını teslim alan Ekolojik Bisiklet Derneği Samsun Şubesi üyesi bisikletçiler karşılamanın ardından Samsun'a hareket etti.

Son dakika... Selanik'ten Samsun'a ata toprağı taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu
Son dakika... Selanik'ten Samsun'a ata toprağı taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu
Son dakika... Selanik'ten Samsun'a ata toprağı taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu
Son dakika... Selanik'ten Samsun'a ata toprağı taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Kastamonu'ya ulaştı KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Kastamonu'ya ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Sinop'a ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Sinop'a ulaştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Selanik'ten Samsun'a 'ata toprağı' taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Selanik'ten Samsun'a "ata toprağı" taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement