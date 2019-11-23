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Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak
6 saat önce
Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü.
Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü. Şehir, birçoğu Meriç nehrinden kaçak yollarla geçen sığınmacıların ilk durağı konumunda. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:06
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