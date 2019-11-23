Son Dakika Haberleri: Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak
Son Dakika Dünya Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak - Son Dakika Dünya

Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak

6 saat önce

Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü.

">

Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü. Şehir, birçoğu Meriç nehrinden kaçak yollarla geçen sığınmacıların ilk durağı konumunda. View on euronews

Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak

Yunanistan, Türkiye, Meriç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor! Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok İYİ Parti Lideri Akşener: "Ev temizlemekten yoruldum"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:00:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]