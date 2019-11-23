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Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak

6 saat önce

Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü. Şehir, birçoğu Meriç nehrinden kaçak yollarla geçen sığınmacıların ilk durağı konumunda.

Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak, System.String[]

Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir liman konumunda. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçoğu Meriç nehrinden kaçak yollarla geçerek Türkiye'yi terk eden Gülen hareketi mensuplarının da ilk durağı Selanik.


Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na göre "FETÖ" adıyla terör örgütü olarak tanımlanan hareketle bağlantılı 559 bin kişiye işlem yapılmış durumda. Ankara tarafından 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tutulan cemaatin mensupları o tarihten bu yana benzeri görülmemiş bir baskı altında. Bunun bir sonucu olarak Türkiye son yılların en büyük beyin göçlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkenin iyi eğitimli orta sınıfının önemli bir kısmı geleceklerini sınırın Avrupa tarafında kurmak için evlerini terk ediyor.

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Yunanistan, Türkiye, Meriç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:34 
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