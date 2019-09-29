Selatin Köy Pazarı, 800 yıllık çınarın gölgesinde kuruluyor

Sosyal belediyecilik atılımı yapan ve ilçede tarımsal kalkınmada önemli projeleri hayata geçiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesi işbirliği ile açılışı gerçekleşen Selatin Organik Köy Pazarını ziyaret etti.



Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Öndeş muhtarlar ve halk ile birlikte kahvaltı sofrasında buluştu. Selatin Organik Köy Pazarına ait doğal ürünlerin yer aldığı kahvaltı sofrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Öndeş tüm herkesi Selatin'e davet etti. Öndeş "800 yıllık çınarın gölgesinde Selatinli kadınlarımızın el emekleri ile ürettikleri organik ve lezzetli ürünlerle kahvaltımızı yaptık. Halkımızla birlikte aynı sofrada buluştuk. Tüm herkesi Selatin'de açtığımız organik köy pazarımıza bekliyoruz." dedi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katkısı ve desteği, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile hayata geçen Selatin Organik Köy Pazarı 3. haftasında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Öndeş, şunları kaydetti;



"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun Organik Köy Pazarları projesi kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Selatin Organik Köy Pazarımız beklentilerimizin çok üstünde bir ilgi görüyor. Her hafta misafirlerimizin yoğunluğu artıyor. Organik ürün ve mamullerin yer aldığı köy pazarımız gittikçe büyüyor. Alışverişini yapan misafirlerimize 800 yıllık anıt ağacın gölgesinde kahvaltısını yapma fırsatı da sunuluyor. Doğa ile iç içe, güzel bir hafta sonu geçirmek hem de organik ürünler ile buluşmak için tüm herkesi Selatin'e davet ediyorum. Tüm misafirlerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim."



Selatin'de yüzler gülüyor



Selatin Organik Köy Pazarında el emeği ile ürettikleri tezgahlarda organik ürün ve mamullerin satışını gerçekleştiren Selatinli kadınlar pazara gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Konuyla ilgili söz alan pazar esnafı; "Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e çok teşekkür ederiz. Organik köy pazarının kuruluşu ile hem ev ekonomimize katkı sağladık hem de kendi ürettiğimiz doğal ve katkısız ürünlerimizi buraya gelen misafirlerimize sunma fırsatı yakaladık" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. - AYDIN