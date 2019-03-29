Son Dakika Haberleri: Selaya Hakaretle Gündeme Gelen İnceoğlu'nun Birçok Camiden Selası Okundu

Selaya Hakaretle Gündeme Gelen İnceoğlu'nun Birçok Camiden Selası Okundu

1 saat önce

Selaya hakaretle gündeme gelen İnceoğlu'nun birçok camiden selası okundu CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında yaşanan skandal sözlerle gündeme gelen Cahit İnceoğlu öldüBALIKESİR - Geçmişte CHP Edremit İlçe Başkanlığı, Akçay...

Selaya Hakaretle Gündeme Gelen İnceoğlu'nun Birçok Camiden Selası Okundu, System.String[]
Selaya hakaretle gündeme gelen İnceoğlu'nun birçok camiden selası okundu
CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında yaşanan skandal sözlerle gündeme gelen Cahit İnceoğlu öldü

BALIKESİR - Geçmişte CHP Edremit İlçe Başkanlığı, Akçay Belediye Başkanlığı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yapan ve CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında selayla ilgili yaşanan skandal sözlerle gündeme gelen Cahit İnceoğlu (69), geçirdiği kalp krizi sonrası öldü. İnceoğlu'nun selası ilçe genelindeki birçok camiden okundu.
Cahit İnceoğlu, 8 Mart'ta CHP'nin seçim bürosu açılışındaki Kürdistan skandalı ve sela okuyan müezzin hakkındaki küfürlü konuşmaları ile gündeme gelmişti. Cahit İnceoğlu'nun selası ise ilçe genelindeki birçok camiden okundu.
Cahit İnceoğlu'nun dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirerek Edremit Özel Körfez Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan İnceoğlu, gece 21.00 civarında müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnceoğlu'nun cenazesi bugün cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
İnceoğlu, CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında yaşanan skandal sözlerle gündeme gelmişti. İnceoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından CHP'den istifa etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:02 Kaynak: İHA

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