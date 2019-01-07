Selçikli'den MASKİ'ye Hizmet Teşekkürü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay'a, Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen ve azaları Mehmet Çakıcı, Halil Mızgır ve Kasım Kemer ziyarette bulundu. 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerinde yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden Muhtar Kesen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"MASKİ her zaman bizim yanımızda"

Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen, "Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere mahallemizde yapılan alt ve üstyapı çalışmalarında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. MASKİ her zaman bizim yanımızda. İçme suyu sondajımız da programa alındı. Mahallemize gelen bu hizmetlerin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü de Selçikli'ye davet ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Mahalleler hizmetlerden memnun

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Manisa'nın 17 ilçesinde hizmet ve yatırımlara büyük bir hızla devam ettiklerini belirterek, 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi'nde 10 kilometrelik kanalizasyon ve 8 kilometrelik de içme suyu şebekesinin yenilendiğini söyledi. Mahallede 35 bin metrekarelik kilit parke ve bordür taşı döşeme işinde de sona yaklaştıklarını sözlerine ekleyen Aslay, bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti iletmek için ziyarette bulunan Selçikli Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen'e ve azalarına teşekkür etti.