Selcoin: "Altın, altın çağını yaşayacak."

Kripto para, emtia ve para piyasalarına dair yaptığı ezber bozan yorumlarla tanınan Selcoin'den yatırımcılara altın uyarısı. 500 bine yakın aboneye sahip YouTube kanalında paylaştığı videolarla büyük ses getiren Selcoin, "FED'in faiz artışı ile piyasadan dolar çekip enflasyona karşı güçlü dolar hamlesine diğer merkez bankaları altın pozisyonu ile yanıt verdi" dedi ve ekledi: "Avrupa ülkelerinin merkez bankalarının güçlü dolar pozisyonlarını kapatıp ucuz kalan altın mevduatlarını artırma yoluna gittiğini görüyoruz. Bu hamle altına altın çağını yaşatabilir."

"Lübnan örneğini iyi okumak gerekiyor."

Kriz dönemlerinde nakitte kalmanın ya da arzı kısıtlı olan emtialara yönelmenin önemine dikkat çeken Selcoin, Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle yaşananlara dikkat çekti: "Lübnan'da ortaya çıkan tabloyu iyi okumak gerek. Orada mevduatlara getirilen kısıtlama krizin vahametini göstermesi açısısında çok önemli. İnsanlar günlük 400 dolardan fazla para çekemiyor. Kendi paralarını almak için banka soyma girişimlerinde bulunuyorlar. Geçmiş yıllarda da dünya üzerinde global çapta ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandı. Bugün olduğu gibi gelecekte de yaşanacak. O nedenle herkes kendi önlemini almalı."

"Herkes ekonomiyi öğrenmek zorunda."

Paylaştığı videolarda sıklıkla söylediği, "Her bireyin kendi hanesi de bir şirkettir" tespitini yineleyen Selcoin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şirket kendini enflasyondan korumakla mükelleftir. Bu doğrultuda herkesin yatırımlarını koruyarak, daha yukarısını hedefleyerek hareket etmesi lazım. Bunun yolu da ekonomiyi takip etmekten, ekonomiyi öğrenmekten geçiyor. Bireylerin kendi içlerinde kendi evlerinde ekonomilerini yönetebilmeleri günümüzde artık bir zorunluluk. Çünkü dünyanın ekonomik anlamda en kötü dönemlerinden birinden geçiyoruz."