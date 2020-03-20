Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Selçuk: '(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı... - Son Dakika

Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı...

7 saat önce

Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

Selçuk:

Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."

Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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