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Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı...
7 saat önce
Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.
Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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