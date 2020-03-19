Selçuk: "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: '20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor. - Son Dakika

Selçuk: "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor.

6 saat önce

Selçuk: "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor.

Selçuk:

Selçuk: "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor. Tatil, virüs meselesinden dolayı biraz izliyoruz. Atama gibi takvimi de ilan edeceğiz."

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:12 Kaynak: AA

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