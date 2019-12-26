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Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam...
6 saat önce
Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz."
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