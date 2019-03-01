Son Dakika Haberleri: Selçuk Abay'dan Yepyeni Single "Anla Halden"

Selçuk Abay'dan Yepyeni Single "Anla Halden"

2 saat önce

2018 yılında Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı "SEN NASILSAN BEN DE AYNIYIM" isimli single'ı ile müzikseverlerden beğeni toplayan Selçuk Abay 2019 yılının ilk çalışması olan "ANLA HALDEN" ile yeniden dinleyicilerle buluşuyor.

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2018 yılında Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı "SEN NASILSAN BEN DE AYNIYIM" isimli single'ı ile müzikseverlerden beğeni toplayan Selçuk Abay 2019 yılının ilk çalışması olan "ANLA HALDEN" ile yeniden dinleyicilerle buluşuyor.

Sözü, müziği ve düzenlemesi sanatçıya ait yeni single'ın yönetmen koltuğuna ise İlker Uzunalan oturdu. Çekimlerin 1 günde tamamlandığı video klip için İstanbul'un tarihi yerleri tercih edildi.

Türk rock müziği yorumcularından Selçuk Abay, müzik çalışmalarına ilkokul döneminde başladı. 2000 yılında K.A.S.K isimli grubun hem kurucusu hem vokalisti olarak ilk profesyonel sahne çalışmalarına devam etmekte.

Selçuk Abay'ın "ANLA HALDEN" isimli yepyeni single'ını 1 Mart itibariyle tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:04 

Müzik
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