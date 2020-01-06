Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da - Son Dakika Spor

Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da

7 saat önce

Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler sürüyor.

Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da, System.String[]

Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler sürüyor. 4 oyuncusu ile yollarını ayıran bordo beyazlılar ihtiyaç duyulan mevkilere transferler yapıyor. Bu doğrultuda Karagümrükspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan, Almanya'da iki, Türkiye'de bir şampiyonluk yaşayan merkez orta sahanın tecrübeli oyuncusu Selçuk Alibaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:47 
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