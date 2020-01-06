Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da

Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler sürüyor. 4 oyuncusu ile yollarını ayıran bordo beyazlılar ihtiyaç duyulan mevkilere transferler yapıyor. Bu doğrultuda Karagümrükspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan, Almanya'da iki, Türkiye'de bir şampiyonluk yaşayan merkez orta sahanın tecrübeli oyuncusu Selçuk Alibaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



