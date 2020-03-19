Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda... - Son Dakika

Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda...

6 saat önce

Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler.

Selçuk:

Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler."

Selçuk, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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