Son Dakika › Güncel › Selçuk: 'Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda... - Son Dakika
Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda...
6 saat önce
Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler.
Selçuk: "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:58 Kaynak: AA
Son Dakika YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var