Son Dakika Haberleri: Selçuk : "Aralık'a Kadar Her Ay Türk Eğitim Sisteminin Dönüşmesiyle İlgili Somut Uygulamaları...

Selçuk : "Aralık'a Kadar Her Ay Türk Eğitim Sisteminin Dönüşmesiyle İlgili Somut Uygulamaları...

8 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. (2)

"Okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme farklılıklarını azaltmazsak sınavın baskısı azalmaz. Sınavın baskısının azalması için bizim yapmamız gereken şey okullar arasındaki farkı azaltmak"

"Bizim çıtamız artık küresel rekabet olmalı. Biz dünya ile yarışmalıyız. Biz dünya ile yarışmak istiyorsak, rekabet etmek istiyorsak eğitimin kalitesini uluslararası standartlara getirmeliyiz"

"Bizim öncelediğimiz meseleler arasında teknik okullar meselesi ilk sıralarda geliyor"

"Öğretmen eğitimidir, tasarım beceri atölyeleridir, okulların yeniden modellenmesidir, çok çok sayıda somut işler geliyor"


"Aralık'a kadar her ay Türk Eğitim sisteminin dönüşmesiyle ilgili, yapısal dönüşümüyle ilgili çok net, somut tanıtımları ve uygulamaları göreceksiniz, her ay göreceksiniz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Durdurduğu TIR'daki Tuvalet Kağıtlarının Arasından 33 Kaçak Göçmen Çıktı Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Deniz Çakır'ın Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk : "Aralık'a Kadar Her Ay Türk Eğitim Sisteminin Dönüşmesiyle İlgili Somut Uygulamaları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]