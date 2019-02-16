Selçuk : "Aralık'a Kadar Her Ay Türk Eğitim Sisteminin Dönüşmesiyle İlgili Somut Uygulamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. (2)



"Okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme farklılıklarını azaltmazsak sınavın baskısı azalmaz. Sınavın baskısının azalması için bizim yapmamız gereken şey okullar arasındaki farkı azaltmak"



"Bizim çıtamız artık küresel rekabet olmalı. Biz dünya ile yarışmalıyız. Biz dünya ile yarışmak istiyorsak, rekabet etmek istiyorsak eğitimin kalitesini uluslararası standartlara getirmeliyiz"



"Bizim öncelediğimiz meseleler arasında teknik okullar meselesi ilk sıralarda geliyor"



"Öğretmen eğitimidir, tasarım beceri atölyeleridir, okulların yeniden modellenmesidir, çok çok sayıda somut işler geliyor"





"Aralık'a kadar her ay Türk Eğitim sisteminin dönüşmesiyle ilgili, yapısal dönüşümüyle ilgili çok net, somut tanıtımları ve uygulamaları göreceksiniz, her ay göreceksiniz"

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