Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı... - Son Dakika

Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı...

6 saat önce

Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi."

Selçuk:

Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi."

Asgari Ücret, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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