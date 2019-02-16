Selçuk : "Ayakta Kalabilmek İçin Bilimin, Teknolojinin ve Eğitimin Gücünü Ortaya Koymamız Lazım"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Manisa
Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. (3)
"Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi öğretmeninin kalitesini aşamaz. Dolayısıyla, aslolan öğretmene yatırım yapmaktır, öğretmenin şahsiyetine, eğitimine, hizmet içi faaliyetlerine katkı sağlamaktır"
"Teker dönüyor. Çok büyük bir ivme ile de dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili, artık bir şey yapmanın zamanı, çoktan zamanın ruhuna uygun şekilde geldi, geçiyor"
"Bizim bunu kaçırmamamız lazım. Bunu kaçırdığımızda kaçırdığımız şey inanın bu topraklarda barınmak olacaktır. Bu jeopolitikte barınmak kolay bir iş değil"
Bütün emperyalistlerin bizim boğazımızı sıkmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim burada ayakta kalabilmek için bilimin, teknolojinin ve eğitimin gücünü ortaya koymamız lazım"
"Biz bir aysberg gibi kökleri hiç görünmeyen ama çok büyük bir tarihe, derinliğe sahip olan bir ülkeyiz. Eğer yeni bir medeniyet çekirdeği çıkacaksa, yeni bir uygarlık tasavvuru oluşacaksa bu topraklardan çıkacak"