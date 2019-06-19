Selçuk: Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:03
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, Diyadin
ve Araklı
ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, ASDEP
ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde." dedi.
Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı
Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın
İngiltere'de ikinci turun galibi Johnson oldu