Son Dakika Haberleri: Selçuk: Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde
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Selçuk: Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde.

Selçuk: Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:03 
Selçuk, Ekonomi
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