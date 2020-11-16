Selçuk: "Bakanlık olarak hem yüz yüze eğitimi destekleyecek hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyali geliştiriyoruz" - Son Dakika

Selçuk: "Bakanlık olarak hem yüz yüze eğitimi destekleyecek hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyali geliştiriyoruz"
16.11.2020 13:51
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu. (1)
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