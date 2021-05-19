Selçuk Bayraktar: "19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor" - Son Dakika

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi alanında ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz. O ruh 19 Mayıs ruhu, Milli Mücadele ruhu açıkçası bizlere de yol gösteriyor diyebilirim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Vapuru Müzesi'nden canlı yayınla "Umudun ve Ufkun Ülkesi Türkiye" programı düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmacı olarak yer aldı.

Günün anlam ve öneminden söz eden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tütün İskelesi'ne çıkmasıyla başlayan bu mücadele bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Onun önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi çizilmiştir. Bu manadan gerçekten diğer milletlere de örnek olacak bir mücadeleyi göstermiş olduk" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir belediye olarak gençlere ve spora önem verdiklerini dile getirerek, "Bizim Anakent Spor Kulübü bünyesinde şu anda binin üzerinde lisanslı amatör gencimiz var. 50 tanesi lisanslı milli sporcu. Bu daha önce yoktu. Bunu önümüzdeki 2 yıllık zaman dilimi içerisinde özellikle amatör spor yapan Anakent üzerinden 3 bine çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Mücadele ruhuyla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "19 Mayıs Milli Mücadelemiz için dönüm noktası. Samsun'da Milli Mücadelemizin adeta ateşi yakıldı ve bu kıvılcımla başlayan bu ateş tüm yurdumuzu sardı. Milletimiz büyük kahramanlık göstererek vatanımızı düşmanlardan kurtardı. Bu anlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi yad etmek istiyorum. Tabii biz de milli teknoloji hamlesi alanında ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz. O ruh 19 Mayıs ruhu, Milli Mücadele ruhu açıkçası bizlere de yol gösteriyor diyebilirim" dedi.

Türkiye'nin bu alanda sayılı ülkelerin arasına girmesinin de bu ruha borçlu olunduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri ve hatta kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz SİHA'ları dahi üretiyor. Artık bütün dünyada, bunu yazar hale geldi. Nasıl ki sanatçıların eserlerinin takdir görmesi kendileri için en büyük gurur kaynağıysa bizler için de böylesine ulvi bir davaya hizmet ediyor olmak en büyük gurur kaynağı. Biz BAYKAR'da 1500 kişilik bir aileyiz. Bunun 800'ü mühendis geri kalanı da teknisyen ve teknik personel. Herkes adeta bunu bir Milli Mücadele ruhuyla böyle bir Yahya Kemal'in şiirindeki ruhla çalışıyor diyebilirim. 'Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik' diyor ya. O ruhla büyük gayret içinde çalışıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'in önümüzdeki yıl Samsun'da yapılmasını isteyen Mustafa Demir, "Önümüzdeki yıl 2022 yılında üniversitemizle belediyelerimizle tüm kuruluşlarımızla birlikte TEKNOFEST'i Samsun'da icra etmek istiyoruz. Bu konuyla hem yerimiz hazır hem mükemmel organizasyon kabiliyetimiz var. Sizden bu konuda bir müjde bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Buna karşılık Samsun'un değerlendirilen iller arasında olduğunu belirten Bayraktar şöyle karşılık verdi: "TEKNOFEST bizim büyük bir coşkuyla hayal üzerine inşa ettiğimiz bir festival. 2020'de pandemi koşullarında Gaziantep'te yaptık. Biz bir yıl İstanbul'da bir yıl Anadolu'da yapma kararı aldık. Şimdi tabi 2021'de İstanbul'da olacak. 2022'de inşallah yine Anadolu'da olacak. Tabii 60'dan fazla paydaşımız var. Onlarla da istişare ederek inşallah seçimimizi yapacağız. Tabii 2022 yılı için Samsun şu anda değerlendirme aşamasında diyebilirim." - SAMSUN