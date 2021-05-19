Selçuk Bayraktar: "19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor" - Son Dakika

Selçuk Bayraktar: "19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor"

19.05.2021 22:52
Selçuk Bayraktar:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi alanında ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi alanında ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz. O ruh 19 Mayıs ruhu, Milli Mücadele ruhu açıkçası bizlere de yol gösteriyor diyebilirim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Vapuru Müzesi'nden canlı yayınla "Umudun ve Ufkun Ülkesi Türkiye" programı düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmacı olarak yer aldı.

Günün anlam ve öneminden söz eden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tütün İskelesi'ne çıkmasıyla başlayan bu mücadele bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Onun önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi çizilmiştir. Bu manadan gerçekten diğer milletlere de örnek olacak bir mücadeleyi göstermiş olduk" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir belediye olarak gençlere ve spora önem verdiklerini dile getirerek, "Bizim Anakent Spor Kulübü bünyesinde şu anda binin üzerinde lisanslı amatör gencimiz var. 50 tanesi lisanslı milli sporcu. Bu daha önce yoktu. Bunu önümüzdeki 2 yıllık zaman dilimi içerisinde özellikle amatör spor yapan Anakent üzerinden 3 bine çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Mücadele ruhuyla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "19 Mayıs Milli Mücadelemiz için dönüm noktası. Samsun'da Milli Mücadelemizin adeta ateşi yakıldı ve bu kıvılcımla başlayan bu ateş tüm yurdumuzu sardı. Milletimiz büyük kahramanlık göstererek vatanımızı düşmanlardan kurtardı. Bu anlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi yad etmek istiyorum. Tabii biz de milli teknoloji hamlesi alanında ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz. O ruh 19 Mayıs ruhu, Milli Mücadele ruhu açıkçası bizlere de yol gösteriyor diyebilirim" dedi.

Türkiye'nin bu alanda sayılı ülkelerin arasına girmesinin de bu ruha borçlu olunduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri ve hatta kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz SİHA'ları dahi üretiyor. Artık bütün dünyada, bunu yazar hale geldi. Nasıl ki sanatçıların eserlerinin takdir görmesi kendileri için en büyük gurur kaynağıysa bizler için de böylesine ulvi bir davaya hizmet ediyor olmak en büyük gurur kaynağı. Biz BAYKAR'da 1500 kişilik bir aileyiz. Bunun 800'ü mühendis geri kalanı da teknisyen ve teknik personel. Herkes adeta bunu bir Milli Mücadele ruhuyla böyle bir Yahya Kemal'in şiirindeki ruhla çalışıyor diyebilirim. 'Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik' diyor ya. O ruhla büyük gayret içinde çalışıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'in önümüzdeki yıl Samsun'da yapılmasını isteyen Mustafa Demir, "Önümüzdeki yıl 2022 yılında üniversitemizle belediyelerimizle tüm kuruluşlarımızla birlikte TEKNOFEST'i Samsun'da icra etmek istiyoruz. Bu konuyla hem yerimiz hazır hem mükemmel organizasyon kabiliyetimiz var. Sizden bu konuda bir müjde bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Buna karşılık Samsun'un değerlendirilen iller arasında olduğunu belirten Bayraktar şöyle karşılık verdi: "TEKNOFEST bizim büyük bir coşkuyla hayal üzerine inşa ettiğimiz bir festival. 2020'de pandemi koşullarında Gaziantep'te yaptık. Biz bir yıl İstanbul'da bir yıl Anadolu'da yapma kararı aldık. Şimdi tabi 2021'de İstanbul'da olacak. 2022'de inşallah yine Anadolu'da olacak. Tabii 60'dan fazla paydaşımız var. Onlarla da istişare ederek inşallah seçimimizi yapacağız. Tabii 2022 yılı için Samsun şu anda değerlendirme aşamasında diyebilirim." - SAMSUN

Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor
Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor
Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor
Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor
Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor
Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor

Selçuk Bayraktar, Samsun, Mayıs, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar: '19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı         
22:55
Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı         
22:28
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu         
22:20
Thodex'in finans sorumlusu: Ben de mağdurum, düğün birikimimi yatırmıştım Thodex'in finans sorumlusu: Ben de mağdurum, düğün birikimimi yatırmıştım         
22:08
Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum         
21:33
Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir         
20:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 23:08:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk Bayraktar: "19 Mayıs ruhu bizlere yol gösteriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement