Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test fotoğraflarını paylaştı

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test fotoğraflarını paylaştı

1 saat önce

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test anının fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test fotoğraflarını paylaştı, System.String[]

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test anının fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test denemesinin fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, fotoğrafları sosyal medya hesabından "Evvelsi geceki testten. Gece pilaki sabaha buğulama. Milli Teknoloji 'unun lezzeti enfesti" notu ile paylaştı.

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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