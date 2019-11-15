Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yer testi görüntüsünü yayınladı
Son Dakika Genel Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yer testi görüntüsünü yayınladı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yer testi görüntüsünü yayınladı

6 saat önce

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yer testi görüntüsünü yayınladı Bayraktar: "Yer testleri tam gaz devam ediyor, yürümeye başladı"İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yer testi görüntüsünü yayınladı

Bayraktar: "Yer testleri tam gaz devam ediyor, yürümeye başladı"

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Bayraktar paylaşımda, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Dua bekleriz" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yer testi görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın yerde hareket ettiği ve ekibiyle çalıştığı anların görüntüsü, "yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yer testi görüntüsünü yayınladı

Selçuk Bayraktar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:22 Kaynak: İHA
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