Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı
13.01.2021 11:27
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.
Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden gece boyunca devam eden AKINCI 3'üncü prototipinin testinden videolarını paylaştı. Görüntülerde, AKINCI'nın test yapılma görüntüleri görülüyor.
(Zöhre Alagöz/İHA)
Son Dakika Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki kentimiz tamamen beyaza büründü Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı