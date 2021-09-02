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Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat - Son Dakika

Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat

02.09.2021 11:30

TSK envanterine giren Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi. Bu gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaşım yaptı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Akıncı'nın sırrına ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın yazdığı bir mesaj Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi.

TÜM UÇUŞLARDA BU YAZILIM İLE GÖREV YAPIYOR

Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapıyor. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecek.

İşte yazılım içindeki Erdoğan'ın o mesajı:

" Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.

Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.

İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.

Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık.

Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.

Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.

'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat

Akıncı, TİHA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat - Son Dakika Ekonomi


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