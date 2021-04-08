Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB-2 adeta terörün kökünü kuruttu" - Son Dakika

Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB-2 adeta terörün kökünü kuruttu"

08.04.2021 17:07
Selçuk Bayraktar:

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, Bayraktar TB-2'lerin adeta terörün kökünü kuruttuğunu belirterek, "Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu" dedi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, Bayraktar TB-2'lerin adeta terörün kökünü kuruttuğunu belirterek, "Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu" dedi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın İctimai Televizyonuna (İTV) konuştu. Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çekerek, yerli ve milli insansız hava araçlarının adeta terörün kökünü kuruttuğunu ifade etti. "Savunma sanayiye baktığımızda artık bütün dünya Türk ordularının yüksek teknolojiyle burada elde ettiği başarıyı parmakla göstererek konuşuyor oldu" diyen Bayraktar, "Burada en önemli unsur, yüksek teknolojiyi kendi öz iç dinamiklerinizle, kendi insan kaynağınızla geliştiriyor olmanız" ifadelerini kullandı. Bayraktar, "Burada uçağın kendisinde o fikri geliştiren, içindeki o yazılımı geliştiren asıl katma değeri ortaya koymuş oluyor. Biz Türkiye'de insansız hava araçlarını yurt dışından alıyorduk. Bir yerden sonra özellikle SİHA'ları vermez oldukları gibi tümle dışarıya bağımlı oluyorduk" dedi.

"BAYRAKTAR TB-2 ADETA TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTTU"

Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının tüm dünyada takdirle karşılandığını vurgulayan Bayraktar, "Bayraktar TB-2'yi 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık, 2014'te envantere girdi. Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu" şeklinde konuştu.

Bayraktar, "Türk ordusu, Türk güvenlik güçleri bu teknolojiyi çok üst seviyede benimsediler ve kullandılar. Dünyada hatta en üst seviyeye çıktılar. Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu" dedi.

Bayraktar, "Milli mühimmatlar, milli insansız hava araçları, milli silahlı insansız hava araçları sayesinde biz bu operasyonları hem ülkemizde hem de Karabağ harekatında gerçekleştirebildik. Biz Türkiye'de buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yani sadece üreten değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, tasarlayıp sonra üretilen bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda uluslara faydası olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, dünyada nasıl hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri kurulduysa yakın bir tarihte insansız sistemler kuvvetlerinin de kurulacağını ön gördüğünü dile getirdi.

"MİLLİ TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN TOPLUMUN SEFERBER OLMASI LAZIM"

Azerbaycan ziyaretinin ana hedeflerinden birinin de "Teknofest" olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye'de toplumsal bakış açısının değişmesi gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. Milli teknolojiyi geliştirme yediden yetmişe toplumsal seferberlikle olacak. Bugün dünyada hem zengin hem de bağımsız olabilmek ancak yüksek teknolojiyi geliştirmekle oluyor. Büyük dönüşüm rüzgarı da bunun üzerinden geliyor. Yeniliğin olabilmesi için de muhakkak bu fikri hayata geçirecek olanların öz güveni çok önemli. Biz bunu başarırız demeleri lazım ve buna toplumun da inanması lazım, boşuna uğraşma yerine sen yaparsın demesi lazım. Biz bu maksatla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk" şeklinde konuştu.

"BİZ GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

Azerbaycanlı gençlere tavsiyeler veren Bayraktar, "Biz tek millet iki devlet olarak, can kardeşlerimiz olarak sizleri görüyoruz. Biz muhakkak güç birliği yapmalıyız. Her anlamda, beyin gücü anlamında da güç birliği yapmalıyız ki bu alanlarda ülkelerimizi müreffeh ve bağımsız kılalım. Bir anlamda kendi geleceğimizi aydınlık yapalım. Ne kadar ufaksa o kadar geleceği hedefliyorsa, o kadar şansının daha fazla olacağına inanmasını tavsiye ediyorum. Asla yılmadan çalışmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanına" layık görülmüştü.

(Kamil Nadirli/İHA)

Selçuk Bayraktar, Azerbaycan, Baykar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar: 'Bayraktar TB-2 adeta terörün kökünü kuruttu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok         
18:28
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde         
18:00
Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor         
17:22
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu         
17:14
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB-2 adeta terörün kökünü kuruttu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei