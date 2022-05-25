Selçuk Bayraktar: "Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak" - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar: "Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak"

25.05.2022 18:02

- Selçuk Bayraktar: "Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak" Bu yıl Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" hazırlıklarını incelemek üzere Bakü'ye gelen Selçuk Bayraktar, "Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak" dedi.

- Selçuk Bayraktar: "Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak"

BAKÜ - Bu yıl Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" hazırlıklarını incelemek üzere Bakü'ye gelen Selçuk Bayraktar, "Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak" dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" hazırlıklarını incelemek üzere Crystall Hall'e geldi. Bayraktar, TEKNOFEST 2022 ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk defa yurt dışında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in Azerbaycan'da olmasından dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Bayraktar, "Şimdiden TEKNOFEST'in coşkulu bir şekilde gelmesine şahit olmak ayrı bir heyecan. Benim gördüğüm kadarıyla bizim beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak. İlk yılından daha az katılım olur diye düşünüyorduk ama çok coşkulu geçecek gibi görünüyor. Bu sabah gençlerle görüştüm. Katılım da çok iyi, heyecan gayet iyi. Organizasyonun da şimdiye kadar yaptığı çalışmalar çok başarılı" dedi.

"TEKNOFEST gece gündüz yaşayacak"

TEKNOFEST nedeniyle 4 gün boyunca çok renkli aktivitelerin olacağını ifade eden Bayraktar, "Gün boyunca bu sahneden farklı farklı yapılan şovların, uçuş şovlarının veya öğrencilerimizin geliştirdikleri teknolojilerin tanıtımı yapılacak. Bunun yanında başka gösteriler de olacak. Akşamları 4 gün boyunca burada konserler olacak. O yüzden TEKNOFEST hem gündüz, hem akşam, hem gece yaşayacak inşallah" diye konuştu.

"TEKNOFEST için farklı ülkelerden de talepler aldık ancak öncelikle Azerbaycan'da yapmak istedik"

TEKNOFEST'in Türkiye'deki mottosunu hatırlatan Bayraktar, "Azerbaycan'da ise 'bir uşak gelsin, bir tayyareye değsin', belki ileride ülkelerimizin savunmasında kullanılacak tayyareleri yapacak, PUA'ları yapacak, ülkelerimizin kozmosa çıkmasına vesile olacak" dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST'in yapılması için farklı ülkelerden de talepler aldıklarını ancak öncelikle Azerbaycan'da yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak
Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak
Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak
Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak

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Kaynak: İHA

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