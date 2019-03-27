Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar: Bu Haberde Özgüven Var

Selçuk Bayraktar: Bu Haberde Özgüven Var

33 dakika önce

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye' var" dedi.

Selçuk Bayraktar: Bu Haberde Özgüven Var, System.String[]
TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye' var" dedi.

Sosyal medya hesabı twitter adresinden bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla…" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

Türkiye, Selçuk Bayraktar, Güncel
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