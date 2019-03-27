Selçuk Bayraktar: Bu Haberde Özgüven Var
33 dakika önce
TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye' var" dedi.
TERÖR örgütü PKK
'nın elebaşı Cemil Bayık
'ın yakın adamlarından Rıza Altun
ve beraberindekilerin Kandil
'e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye
' var" dedi.
Sosyal medya hesabı twitter adresinden bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla…" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:59 Kaynak: DHA
ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe