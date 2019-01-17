Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'dan 10 Years Challenge Paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan 10 Years Challenge Paylaşımı

58 dakika önce

İNSANSIZ Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı "10 years challenge" akımına 10 yıl önceki İHA yapımına başladıkları fotoğraf ve günümüzde üretilen TB2 Bayraktar İHA'nın fotoğraflarıyla katıldı.

Selçuk Bayraktar'dan 10 Years Challenge Paylaşımı, System.String[]
İNSANSIZ Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı "10 years challenge" akımına 10 yıl önceki İHA yapımına başladıkları fotoğraf ve günümüzde üretilen TB2 Bayraktar İHA'nın fotoğraflarıyla katıldı. Bayraktar'ın 2009 ve 2019'da üretilen İHA'ların fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bayraktar bu paylaşımını "10YearChallenge" ve "Milliteknolojihamlesi" etiketleriyle paylaştı. 

 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel
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