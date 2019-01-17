Selçuk Bayraktar'dan #10yearchallenge Akımı Paylaşımı
17 dakika önce
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, #10YearChallenge akımına katıldı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
, #10YearChallenge akımına katıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden İHA'larla olan 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medya kullanıcılarının 10 yıl önceki fotoğrafları ile güncel fotoğraflarını paylaştıkları #10YearChallenge akımı sosyal medyayı tamamen etkisi altına almaya başladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'da İHA'la 10 yıl önce ve şimdi olan fotoğrafını paylaşarak akıma katıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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