Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'dan #10yearchallenge Akımı Paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan #10yearchallenge Akımı Paylaşımı

17 dakika önce

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, #10YearChallenge akımına katıldı.

Selçuk Bayraktar'dan #10yearchallenge Akımı Paylaşımı, System.String[]
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, #10YearChallenge akımına katıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden İHA'larla olan 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının 10 yıl önceki fotoğrafları ile güncel fotoğraflarını paylaştıkları #10YearChallenge akımı sosyal medyayı tamamen etkisi altına almaya başladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'da İHA'la 10 yıl önce ve şimdi olan fotoğrafını paylaşarak akıma katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Güncel
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