Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı

6 saat önce

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın uçuşuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı, System.String[]

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın uçuşuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI, inişe geçtiği sırada çalışanların "Çok iyi be çok iyi" diyerek, sevinç çığlığı attığı görüldü.


Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Bayraktar, paylaşımında, "Her iki forma da güzel. AKINCI 'nın geçen yılın 90'ıncı dakikasındaki ilk uçuşundan. Ofsayt yok. Not: görüntüler gerçek karakterleri, olayları ve gerçek duyguları içerir, canlandırma değildir" ifadelerini kullandı.


AKINCI TİHA, inişe geçtiği sırada çalışanların, "Çok iyi be çok iyi" diyerek büyük bir sevinç yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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