Selçuk Bayraktar'dan ambargo haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan ambargo haberlerine ilişkin açıklama

14.04.2021 16:21
Selçuk Bayraktar'dan ambargo haberlerine ilişkin açıklama, System.String[]

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kanada'nın Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip hali hazırda Türkiye'de yerlisi üretilen bir parçayı satmamasının herhangi bir problem oluşturmayacağını belirtti.

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kanada'nın Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip hali hazırda Türkiye'de yerlisi üretilen bir parçayı satmamasının herhangi bir problem oluşturmayacağını belirtti. Bayraktar,  "Bizim için dün nasılsa bugün de öyle. Değişen hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak! 300.000 saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin S/İHA'ları, ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor, edecek" dedi.

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, son günlerde çıkan ambargo haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bayraktar, "Bilinmesinde fayda olan bazı hususları izah etmem gerektiğini düşünüyorum. S/İHA dediğimiz aslında içinde 40'a yakın bilgisayar bulunan bir robot uçak. Bayraktar TB2 SİHA'larımızı kritik tüm aksamlarından bileşenlerine, uçuş görev bilgisayarından yazılımına ve donanımına, aerodinamiğinden mekaniğine kadar tümüyle milli ve özgün tasarıma sahip olarak geliştiriyoruz. Dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde yüzde 93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz. Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz, dünya basınının neredeyse her gün başarılarını gıpta ile yazdığı ve yüksek teknolojide ülkemizin bayrağını en üst düzeye çeken bir sistemler bütünü." dedi.

"BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR PROBLEM OLUŞTURMAZ"

Açıklamanın devamında, "Kanada'nın S/İHA'larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip SİHA'mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/ kamerasını satmaması, hali hazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz. Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir. Zira dünyada muharebe tecrübesine sahip SİHA, Türkiye dahil sadece 4 ülkede var. Türkiye, güvenlik güçlerimizin çok geniş yelpazede başarılı muharip kullanımı sayesinde bu alanda dünyada lider. Havacılıkta ileri birçok ülke gibi Kanada'nın da bizim ürettiğimiz sınıflarda İHA'sı veyahut SİHA'sı yok. Ancak ithal etmek için başlattıkları bir programları var.

Ambargolar bu işe ilk başladığımızdan beri, yıllardır var. Ama hiçbiri bizi engelleyemedi, yolumuzdan döndüremedi" denilen açıklamada, "Yukarıda anlattığım sebeplerle milli S/İHA'larımızla ve Türkiye'nin her gün güçlenerek gelişen savunma sanayii ekosistemiyle gerçekten övünebilirsiniz. Bizim için dün nasılsa bugün de öyle... Değişen hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak! 300.000 saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin S/İHA'ları, ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor, edecek... Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadeleri yer aldı.


- İstanbul

Selçuk Bayraktar, Türkiye, Kanada, Baykar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'dan ambargo haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika


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