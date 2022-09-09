Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi

Sosyal medyada zaman zaman bazı hesaplar tarafından yapılan asılsız paylaşımlar arasına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Twitter üzerinde pek çok hesaptan yapılan paylaşımda Türkiye'nin dünya çapında ses getiren insansız hava araçlarını (İHA) tasarlayan ve geliştiren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bor yakıtlı bir İHA geliştirdiği iddia edilmişti.

BAYRAKTAR İDDİALARI YALANLADI

Selçuk Bayraktar, borla çalışan insansız hava aracı (İHA) iddialarını yalanladı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir" ifadelerine yer verdi.