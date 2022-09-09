Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi

09.09.2022 20:22
Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bor madeni ile uçan insansız hava araçlarıyla (İHA) alakalı herhangi bir açıklamasının ve böyle bir çalışmalarının olmadığını duyurdu.

Sosyal medyada zaman zaman bazı hesaplar tarafından yapılan asılsız paylaşımlar arasına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Twitter üzerinde pek çok hesaptan yapılan paylaşımda Türkiye'nin dünya çapında ses getiren insansız hava araçlarını (İHA) tasarlayan ve geliştiren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bor yakıtlı bir İHA geliştirdiği iddia edilmişti.

BAYRAKTAR İDDİALARI YALANLADI

Selçuk Bayraktar, borla çalışan insansız hava aracı (İHA) iddialarını yalanladı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
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Selçuk Bayraktar, SİHA, Bor, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi - Son Dakika
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