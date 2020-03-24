Selçuk Bayraktar'dan "evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'dan 'evde kal' çağrısına destek - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan "evde kal" çağrısına destek

35 dakika önce

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.

Selçuk Bayraktar'dan

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "S/İHA'lar sizin için havada, sen de bizim için #evdekal" mesajını paylaştı.

Bayraktar'ın iletisinde, #EvdeKal mesajı taşıyan silahlı insansız hava aracının fotoğrafı da yer aldı.

Selçuk Bayraktar, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:32 Kaynak: AA

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