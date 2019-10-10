Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA cevabı
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA cevabı

Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA cevabı

1 saat önce

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP'nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA'lar ile ilgili paylaşıma "Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin...

Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA cevabı, System.String[]

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP'nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA'lar ile ilgili paylaşıma "Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.


Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP'nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA'lar ile ilgili paylaşıma sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'nda SİHA kullanmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Bayraktar, "Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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