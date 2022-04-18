Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar paylaşımı çok konuşulan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Bu kez annesi Canan Bayraktar ile iş yerinde iftar yaptığı fotoğrafı paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kısa zamanda on binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Güncel › Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık - Son Dakika