Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

18.04.2022 22:14
Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

Selçuk Bayraktar, annesi Canan Bayraktar ile iftar yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar paylaşımı çok konuşulan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar'dan yeni iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

"İFTARI ANACIĞIMLA BAŞ BAŞA YAPTIK"

Bu kez annesi Canan Bayraktar ile iş yerinde iftar yaptığı fotoğrafı paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kısa zamanda on binlerce beğeni aldı.

Selçuk Bayraktar'dan yeni iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
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